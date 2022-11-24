Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Vakıfbank İlkokulu önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda da, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.



Programa, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, protokol üyeleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.



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