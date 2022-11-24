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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vakıfbank İlkokulu önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezinde devam eden programda da, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Programa, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, protokol üyeleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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