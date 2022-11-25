Keban Kaymakamı Yasin Ardıç görevine başladı

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ELAZIĞ (AA) - Arıcak Kaymakamlığı'ndan Keban Kaymakamlığı'na atanan Yasin Ardıç, görevine başladı.

Ardıç, yaptığı açıklamada, ilçeyi daha önce gördüğünü ve bildiğini, bu nedenle hiç yabancılık çekmediğini aktardı.

Ardıç, "Keban'da görevimiz süresince vatandaşlarımıza hizmet etme çabasında olacağız." ifadesini kullandı.

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