Elazığ'da teknesiyle baraj gölüne açılan balıkçı kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da teknesiyle baraj gölüne açılan balıkçı kayboldu

AA

Elazığ'da teknesiyle baraj gölüne açılan balıkçı kayboldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde, teknesiyle açıldığı Karakaya Baraj Gölü'nde kaybolan balıkçının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, sabah erken saatlerde, ağlarını gerdirmek için teknesiyle İmikuşağı köyü mevkiinde teknesiyle baraj gölüne açıldı.

İnal'dan haber alamayan ailesi, balıkçının arkadaşlarından yardım istedi.

Olay yerine giden İnal'ın arkadaşları, kıyıya vurmuş tekneyi gördü.

Tekne içinde de İnal'ın telefonunu bulan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi.

Ekipler, kayıp balıkçıyı bulmak için baraj gölünde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır'da kaybolan 13 yaşındaki ...
Keban Kaymakamı Yasin Ardıç görevine başladı
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Yasin Ardıç görevine başladı
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlı ...
Elazığ'da tarihi Ahmet Bey Camisi'nde restorasyon çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da tarihi Ahmet Bey Camisi'nde restorasyon ...
Keban'da emekli öğretmenler için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Keban'da emekli öğretmenler için etkinlik düzenlendi
Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Baskil'de Öğretmenler Günü kutlandı
Keban'da kan bağış kampanyası
YEREL HABERLER Keban'da kan bağış kampanyası
Elazığ ve Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Elazığ ve Siirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Keban Belediye Başkanı Atlı, okulları ziyaret etti
YEREL HABERLER Keban Belediye Başkanı Atlı, okulları ziyaret etti
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Baskil Kaymakam Kundakçı'dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Baskil Kaymakam Kundakçı'dan Öğretmenler Günü mesajı
Elazığ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kurası tamamlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ...
Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da evinde silah atölyesi kuran şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.