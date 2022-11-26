Elazığ'da teknesiyle baraj gölüne açılan balıkçı kayboldu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde, teknesiyle açıldığı Karakaya Baraj Gölü'nde kaybolan balıkçının bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, sabah erken saatlerde, ağlarını gerdirmek için teknesiyle İmikuşağı köyü mevkiinde teknesiyle baraj gölüne açıldı.



İnal'dan haber alamayan ailesi, balıkçının arkadaşlarından yardım istedi.

Olay yerine giden İnal'ın arkadaşları, kıyıya vurmuş tekneyi gördü.

Tekne içinde de İnal'ın telefonunu bulan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar gönderildi.



Ekipler, kayıp balıkçıyı bulmak için baraj gölünde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.



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