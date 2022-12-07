Öğrenciler sahipsiz köpek saldırılarına karşı tiyatro oyunuyla eğitiliyor

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğrenciler sahipsiz köpek saldırılarına karşı tiyatro oyunuyla bilinçlendiriliyor.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvanları Koruma Topluluğu ve Hayvan Refahı Derneği iş birliğiyle "Köpeği Tanı Kendini Koru" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, FÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri, köpeklerin beden dilini anlatan bir tiyatro oyunu hazırladı.

Üniversite öğrencileri, danışman hocalarının koordinasyonunda, irtibata geçtikleri okullara öğrencilerin boyamaları için köpekleri anlatan resimler gönderiyor.

Daha sonra okullara giden gençler, "cancan" ve "havhav" karakterleriyle köpeklerin beden dili ve onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini sahneledikleri oyunla anlatıyor ve sunum yapıyor.

- "Sokakta yaşayan 10 milyon hayvanın varlığından bahsediyoruz"

Dernek Başkanı ve FÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özen, AA muhabirine, hazırladıkları projeyle temel eğitimdeki çocuklara sokakta yaşayan hayvanların beden dilini anlatmayı hedeflediklerini söyledi.

Son zamanlarda ısırma vakalarının arttığını ve bu konuda birçok çalışma yapıldığını ifade eden Özen, "Hepimizi çok üzüyor olaylar. Hiç kimse çocuğunun ya da kendisinin bu anlamada sıkıntı yaşamasını istemiyor. Sokakta yaşayan 10 milyon hayvanın varlığından bahsediyoruz. Bunun için bu çalışmayı yaptık." dedi.

Gönüllü öğrencilerle çocukları sahipsiz hayvanlara karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Özen, "Örneğin köpek dişlerini gösteriyor. Çocuk da köpeği sevmek istiyor. Köpeğin dişlerinin göstermesini, çocuk gülmek olarak algılıyor. Aslında köpek ona 'gelme' diye sinyal veriyor. 'Isırıcağım' diye havlıyor." dedi.

Özen, Elazığ'da başladıkları projenin Türkiye genelinde yayılması için çalışacaklarını aktardı.

Veteriner Fakültesinde okuyan Beyza Berfin Şener, arkadaşları ile gönüllü olarak projede yer aldıklarını, köpeklerin beden dilini ve duygularını doğru bir şekilde öğrencilere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

- "Onlara doğru şekilde yaklaşacağız"

İlkokul öğrencisi Miralem Yüksel, oyunla hayvanlara nasıl yaklaşması gerektiğini öğrendiğini belirtti.

Öğrenci Toprak Çiçekçi, daha önce sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını anlatarak, "Hastaneye gittik. Bana iğne yaptılar. Bundan sonra köpeklerin kuyruk ve kulaklarını çekmeyeceğiz. Onlara doğru şekilde yaklaşacağız." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Muhammet Asaf Dik, tanımadıkları sahipsiz köpeklere yaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi.





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