Elazığlı balıkçı 128 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan balıkçının attığı ağa 1,75 metre boyunda, 128 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi'nde balıkçılık yapan Fatih Gökdere, Keban Baraj Gölü'nde avlandığı sırada, ağına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

Gökdere, ağa takılan dev turna balığını tek başına sudan çıkaramayınca bir arkadaşından yardım istedi.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren uğraş sonucu sudan çıkardıkları balığın kilosunu ve boyunu ölçen Gökdere, 1,75 metre uzunluğunda, 128 kilogram ağırlığında olduğunu belirledi.

Gökdere, tezgahına astığı balığa, avlarken kendisini zorladığı için "Yiğido" adını verdi.

Gökdere, gazetecilere, yıllardır Keban Baraj Gölü'nde balık avladığını ancak bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüğünü söyledi.

Balığı müşterilerine satacağını ifade eden Gökdere, "Balığın oldukça büyük olduğunu fark ettiğimde heyecanlandım. Tezgahıma astığım balık insanların bayağı dikkatini çekti. Balıkla fotoğraf çektirenler oldu." dedi.

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