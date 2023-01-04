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Elazığ'da çocuklar "Masalmatikevi"nde masal ve oyunla matematik öğreniyor

AA

Elazığ'da çocuklar "Masalmatikevi"nde masal ve oyunla matematik öğreniyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı matematik seferberliği kapsamında Elazığ'da öğrencilere matematik, masal ve oyunla öğretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı matematik seferberliği kapsamında Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle temel eğitimde öğrenim gören öğrencilere matematiği sevdirmek için daha önce Masalevi olarak kullanılan mekan "Masalmatikevi"ne dönüştürüldü.

Çalışma kapsamında kentte görev yapan 595 öğretmene, matematiği sevdirme eğitimleri verildi.

Masalmatikevi'nde de öğretmenler anlattıkları masallar ve oyunlarla matematiği sevdiriyor ve öğretiyor.

Öğretmenler, öğrencileri anlattıkları masal ve oyunlara dahil ediyor, masal ve oyunların içindeki matematik formülleri ve problemleri çocuklara çözdürüyor. Öğrenciler, etkinlikte matematik işlemleri yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, çocuklara matematiği sevdirme hedefiyle yola çıktıklarını, matematiğin küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini söyledi.

Matematiğin günlük hayatın içerisinde olduğunu aktaran Yiğit, "Ancak matematiği formüllere veya sorulara döktüğümüz zaman çocuklar sıkılıyor ve öğrenmede zorluk yaşıyor. Amacımız özellikle oyun tabanlı etkinliklerle masallarla matematiksel anlatımları güçlendirmek. Çocuklara eğlenceli bir şekilde matematiği anlatıyoruz. Onlara matematiğin yer yerde olduğunu aktarıyoruz." diye konuştu.

- Bin öğrenci ağırlandı

Tüm okullara masalla eğitimi kazandırmak için çalışma yaptıklarını anlatan Yiğit, bu faaliyetlerin yürütülmesi için 595 öğretmene eğitimler verdiklerini bildirdi.

Masalmatikevi'ne öğrencileri gruplar halinde davet ettiklerini bildiren Yiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada bire bir çocukların masal, etkinlik ve oyunların içerisinde matematiği yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Çocuklardan da oldukça ilgi gördü. Çocuklar matematiği öğrenirken mutlu oluyor, eğlenceli vakit geçiriyor. Matematiği günlük hayatta nerede kullandıklarını görüyorlar. Biz de çocuklardaki bu gelişimi izlemekten keyif alıyoruz. Şu ana kadar Masalmatikevi'nde yaklaşık bin öğrencimizi ağırladık."

Masal öğretmeni Hilal Karaman Eflatun ise çocukları randevu sistemi ile ağırladıklarını belirtti.

Matematiği etkinliklerle keyifli hale dönüştürdüklerini dile getiren Eflatun, şunları aktardı:

"Çocukların matematik becerilerini sadece derste işlediği zorlu bir süreçten çıkarmak istiyoruz. Masallar, deney, müzik ve oyunlarla eğlenceli bir hale getiriyoruz. Matematik her insanın hayatı anlaması ve hayatın içinde rasyonel bir şekilde yol yürüyebilmesi için gerekli olan bir enstrüman sağlıyor. Bu enstrüman aslında korkulu bir rüya şekline dönüştürüyor. Öğrenciler buraya geldiklerinde aslında matematiğin ne kadar eğlenceli ve öğrenilmesinin ne denli kolay olduğunu hissedebiliyor. Bu konuda da onlara yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz. Çocukların matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz."

Öğrencilerden Musap Yücel, Masalmatikevi'nde mutlu olduğu ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirerek, etkinlikle matematiği daha iyi anladığını söyledi.

Öğrenci İkra Türk, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu anlatarak, matematiğin aslında çok güzel olduğunu öğrendiğini aktardı.

Günbatu Yıldırımoğlu da yapılan etkinlikler sayesinde matematiği sevdiğini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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