Elazığ Valisi Toraman, Baskil ilçesindeki yeni hükümet binasında inceleme yaptı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, hizmete giren yeni Baskil Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ile Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

Hizmete giren yeni Baskil Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunan Toraman, ilçedeki çalışmalar hakkında Kaymakam Kundakçı'dan bilgi aldı.













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