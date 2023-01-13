Elazığ'da "Türk Müziği Konseri" düzenlendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen Türk Müziği Konseri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, programda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2022'de uygulamaya koyduğu Türk Müziği çalışmaları kapsamında kurum eğitmenleri ve gençlerden oluşan koru oluşturduklarını söyledi.

Koronun çok başarılı bir konser icra ettiğini ifade eden Tabar, şunları kaydetti:

"Korumuzun gerçekleştirdiği konser vatandaşlardan tam puan aldı. Hınca hınç dolu salonda hocalarımızın ve gençlerimizin hazırladığı konseri, vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Halk Eğitim Merkezi olarak eğitim faaliyetlerinin yanında Türk kültürünü, müziğini ve musikisini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayı zamanda Harput müziğini ve kültürünü tanıtmaya yönelikte çalışmalarımız devam ediyor. 8 Şubat'ta bu konserimizi Tunceli ilimizde vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız."

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