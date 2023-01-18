Keban Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

ELAZIĞ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığı ile Keban Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.
Keban Belediye Başkanlığındaki imza töreninde Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci arasında imzalanan sözleşmeyle işçilere yüzde 100 zam yapıldı.
Bahçeci, belediye başkanı Atlı'ya teşekkür ederek, "Mali ve sosyal haklarda yüzde 100'e yakın kazanım elde ettik" dedi.
Belediye Başkanı Atlı da toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.