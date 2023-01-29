Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 41 bin 250 sigara ve 154 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bazı iş yerlerinde bandrolsüz sigara ve kaçak tütün satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 41 bin 250 bandrolsüz sigara, 154 kilogram kaçak tütün, 1501 bandrolsüz makaron, 1120 ağızlık filtre ve 716 kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahipleri K.Ö, M.A, T.A. ve O.Ü. hakkında işlem yapıldı.









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