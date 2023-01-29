Türk Kızılay, Keban'da 339 aileye gıda yardımı yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Türk Kızılay geçen yıl 339 aileye gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yardım faaliyetleri kapsamında belirlenen 339 aileye gıda desteği verdiklerini belirtti.
Bu kapsamda ailelere gıda kartı, gıda kolisi ve 230 kilogram et dağıtımında bulunduklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:
"Ayrıca ihtiyaç sahibi 79 aileye para yardımında bulunduk. İçinde bulunduğumuz zaman birlik, beraberlik, dayanışma içinde olmamızın gerektiği bir zamandır. İhtiyaç sahibi ailelere bağışçılarımızın gönderdiği yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Allah yardım sever bağışçılarımızdan razı olsun."
Doğan, yardımların temininde destek olan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya teşekkür etti.