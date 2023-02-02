Elazığ'da 25 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 25 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

AA

Elazığ'da 25 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da taşımalı, okul öncesi ve pansiyonlu okullarda kalan 25 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, 6 Şubat'tan itibaren ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmeye başlanacağını söyledi.

Çalışma kapsamında Elazığ'da hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yiğit, "Okul öncesi öğrencilerimize, pansiyonlarda kalan öğrenciler ve taşımalı olan öğrencilerin büyük bir kısmına bu kapsamda yemek desteğimizi sağlayacağız. Elazığ'da verilen yemek hizmetini 12 bin 500’den 25 bine çıkaracağız. Bu imkanı sağlama adına bütün çalışmalarımız ara tatilde tamamladık." dedi.

Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerin de aktif görev alacağını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz usta öğrencilerin desteği ile yemeği hazırlıyor. Öğrencilerimiz burada görev alarak mesleklerini aktif bir şekilde yapabilecek hem de bu hizmet Milli Eğitim Bakanlığının kendi eliyle yürütülmüş ve sağlanmış olacak. Bu da bizim iş bitirme kapasitemizi ve öğrencilerimizin mesleki tecrübelerini artmasına vesile olacak. İlimizde aktif mutfağı olan meslek liselerimiz bu hizmetin sağlanması konusunda aktif görev alıyorlar. Aktif bir şekilde çalışarak yerinde üretim yaparak sektöre destek oluyorlar. Bunun hem mesleki eğitime katkısı oluyor hem de ülke ekonomisine katkısı oluyor."

- "Harçlıklarımızı da çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor.

Mutfakta görev alan öğrenci Yüsra Uğur, derslerinin yanında uygulamalı atölyelerde kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirterek, "Öğretmenlerim ve usta öğreticilerimizle birlikte burada yemek yapıyoruz. Önceden burada sadece kendi yemeklerimizi yapıyorduk. Şimdi başlatılan proje sayesinde ana sınıfı öğrencilerine yemek yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber kendi mutfağımızda yemeklerimizi yapıyoruz. BU sayede kendimizi daha iyi geliştirmiş oluyoruz. Harçlıklarımızı da çıkarıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
(Görüntülü)ELAZIĞ?DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ?DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
(Görüntülü)AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI SALDIRI ...
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı kamerada
(Görüntülü) ELAZIĞ?DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ?DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE ...
(Görüntülü) KOMŞUSUYLA TARTIŞIRKEN TAVANA ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ SERBEST
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOMŞUSUYLA TARTIŞIRKEN TAVANA ATEŞ EDEN ...
Keban Kaymakamı Ardıç, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Ardıç, esnafı ziyaret etti
Komşusuyla tartışırken tavana ateş eden şüpheli serbest
YEREL HABERLER Komşusuyla tartışırken tavana ateş eden şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.