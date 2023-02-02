Elazığ'da 25 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da taşımalı, okul öncesi ve pansiyonlu okullarda kalan 25 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, 6 Şubat'tan itibaren ülke genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmeye başlanacağını söyledi.

Çalışma kapsamında Elazığ'da hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yiğit, "Okul öncesi öğrencilerimize, pansiyonlarda kalan öğrenciler ve taşımalı olan öğrencilerin büyük bir kısmına bu kapsamda yemek desteğimizi sağlayacağız. Elazığ'da verilen yemek hizmetini 12 bin 500’den 25 bine çıkaracağız. Bu imkanı sağlama adına bütün çalışmalarımız ara tatilde tamamladık." dedi.

Bu çalışmada meslek lisesi öğrencilerin de aktif görev alacağını anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz usta öğrencilerin desteği ile yemeği hazırlıyor. Öğrencilerimiz burada görev alarak mesleklerini aktif bir şekilde yapabilecek hem de bu hizmet Milli Eğitim Bakanlığının kendi eliyle yürütülmüş ve sağlanmış olacak. Bu da bizim iş bitirme kapasitemizi ve öğrencilerimizin mesleki tecrübelerini artmasına vesile olacak. İlimizde aktif mutfağı olan meslek liselerimiz bu hizmetin sağlanması konusunda aktif görev alıyorlar. Aktif bir şekilde çalışarak yerinde üretim yaparak sektöre destek oluyorlar. Bunun hem mesleki eğitime katkısı oluyor hem de ülke ekonomisine katkısı oluyor."

- "Harçlıklarımızı da çıkarıyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğrencileri de destek veriyor.

Mutfakta görev alan öğrenci Yüsra Uğur, derslerinin yanında uygulamalı atölyelerde kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını belirterek, "Öğretmenlerim ve usta öğreticilerimizle birlikte burada yemek yapıyoruz. Önceden burada sadece kendi yemeklerimizi yapıyorduk. Şimdi başlatılan proje sayesinde ana sınıfı öğrencilerine yemek yapacağız. Arkadaşlarımızla beraber kendi mutfağımızda yemeklerimizi yapıyoruz. BU sayede kendimizi daha iyi geliştirmiş oluyoruz. Harçlıklarımızı da çıkarıyoruz." diye konuştu.





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