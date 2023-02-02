Elazığ’da 2 kuzenin kaybolmasına ilişkin 12 kişi gözaltına alındı

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ELAZIĞ (AA) - Kovancılar ilçesinde 2 kuzenin kaybolmasıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Mustafa Y. (26) yaklaşık 1,5 ay önce ilçeye bağlı Sürekli köyünde 21 yaşındaki N.N.Y'yi kaçırdı. Mustafa Y, kaçırdığı N.N.Y. ile resmi nikah kıydı.

Evliliğin ardından yaklaşık 10 gün önce Mustafa Y., kayıplara karıştı.

Olaydan bir gün sonra Mustafa Y'nin kuzeni Onur Y'den de yakınları bir daha haber alamadı.

İki kuzenin kaybolmasının ardından Mustafa Y'nin babası Mahir Y, kayıp olan oğlunun ve yeğeninin kaçırılmış olabileceği iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında N.N.Y'nin babasının da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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