Elazığ'da seyir halindeyken bir aracı saran alevler başka otomobile de sıçradı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, park halindeki başka bir araca da zarar verdi.

Malatya Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ABJ 866 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.

Bu arada büyüyen yangın park halindeki diğer bir otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu her iki araçta hasar oluştu.

Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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