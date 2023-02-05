Elazığ'da 352 köye ulaşım sağlanamıyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı köy sayısı 352'ye yükseldi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle gün içerisinde ulaşıma kapanan 180 köy yolu açılırken, merkezde 35, ilçelerden Ağın'da 10, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 17, Maden'de 19, Keban'da 15, Karakoçan'da 83, Kovancılar'da 70, Palu'da 34 ve Sivrice'de 49 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Karla mücadele kapsamında 99 personel ve 75 iş makinesiyle çalışma yürütülüyor.





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