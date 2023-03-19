Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı makaron ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçedeki bir evde kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada, çok sayıda bandrolsüz ve bandrolü sökülmüş boş makaron, gümrük kaçağı 1 kilo 280 gram kıyılmış tütün ile 4 tütün basma makinesi ve elektronik tartı ele geçirdi.

Operasyonda, R.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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