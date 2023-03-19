Elazığ'da kuzenini tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Kuzey Kore bir balistik füze daha ateşledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kuzenini tabancayla vurarak öldüren zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Güneykent Mahallesi'nde bir şantiyede dün kuzenler M.S.A. (24) ve M.A. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, kuzenine tabancayla ateş açtı.

Saldırıda yaralanan M.S.A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.A, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.