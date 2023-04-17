Elazığ'da kocasından 4 aydır haber alamayan kadının darbedildiği iddiası

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kocasından 4 aydır haber alamayan kadının darbedildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaçarak evlendiği eşi Mustafa Y'den (26) 4 aydır haber alamayan N.N.Y. (21), iddiaya göre, eşinden bir gün sonra kaybolan kuzeni O.Y'nin kendisini arayarak kocasının yerini bildiğini söylemesi üzerine 2 gün önce Sürekli köyüne gitti.

N.N.Y, burada kuzeni C.Y. ve kuzeninin eşi H.Y. tarafından darbedildiğini, babasının evinin ve traktörünün de bu kişilerce ateşe verildiğini öne sürdü.

Yaralanan kadın Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen C.Y, jandarmadaki ifadesinde, N.N.Y'nin darp sonucu değil, babasının evini ve traktörünü yaktığı sırada düşerek yaralandığını öne sürdü.

Olayla ilgili Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iddiaya göre, Mustafa Y. (26) Sürekli köyünde yaşayan 21 yaşındaki N.N.Y'yi kaçırmıştı.

Kaçırdığı N.N.Y. ile resmi nikah kıyan Mustafa Y. bir süre önce kayıplara karışmış, olaydan bir gün sonra da Mustafa Y'nin kuzeni Onur Y. de kaybolmuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında N.N.Y'nin babasının da olduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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