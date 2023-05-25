Elazığ'da ağıla giren kurtlar 21 koyunu telef etti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 21 koyun telef oldu.

Yenibahçe köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Sacit Bakırdağ'a ait 21 koyunun bulunduğu ağıla gece saatlerinde kurtlar girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki hayvanlar telef oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Bakırdağ, gazetecilere, gece saatlerinde duyduğu sesler üzerine dışarı çıktığında ağıldan kaçan kurtları fark ettiğini belirtti.

Ağılı ve çevresini kontrol ettiğinde tüm hayvanlarının kurtlar tarafından telef edildiğini gördüğünü ifade eden Bakırdağ, bu nedenle sıkıntıya düştüğünü kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.