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Elazığ'ın orman varlığında 20 yıldaki artış Ağın ilçesinin yüz ölçümünü aştı

AA

Elazığ'ın orman varlığında 20 yıldaki artış Ağın ilçesinin yüz ölçümünü aştı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarıyla orman varlığı 20 yılda 28 bin hektarlık artışla 198 bin hektara ulaşan Elazığ'da ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında fidan dikimine hız verilen Elazığ'da, Orman Bölge Müdürlüğünce geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Son 20 yılda yürütülen çalışmalarla orman varlığı 170 bin hektardan 198 bin hektara ulaşan kent, ormanlarıyla şehir hayatının gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyen doğaseverlere nefes oluyor.

Kentin orman varlığında son 20 yıldaki 28 bin hektarlık artış, Ağın ilçesinin 268 kilometrekare (26 bin 800 hektar) olan yüz ölçümünü aştı.

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, AA muhabirine, Türkiye'deki orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla sorumluluk alanlarındaki 8 ilde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Çetiner, Elazığ özelinde geçen yıl 1 milyon 200 bin civarındaki fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, "Son yıllarda Elazığ'da yılda ortalama 5 milyon fidan üretiyoruz ve bunun yaklaşık 1 milyon 200 binini şehrimizde toprak işleme çalışmaları yaptığımız ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarımızda toprakla buluşturuyoruz." dedi.

Elazığ'daki ormanların meşe, ardıç ve sedir gibi ağaçlardan oluştuğunu dile getiren Çetiner, ilde ormanlık alanın yüzde 22 civarında olduğunu aktardı.

Çetiner, "İlimizde orman varlığı son 20 yılda yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmaları neticesinde 28 bin hektar büyüyerek 198 bin hektara ulaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın ağaçlandırmaya vermiş olduğu katkı ve destekle başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında 2019'da 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesi kamuoyunda farkındalık ve bilinç oluşturdu. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları kamuoyu nezdinde ciddi oranda yeşile olan sevgi seline dönüştü." dedi.

- "Ormanlık alanlarımız göz dolduruyor"

Çetiner, ormanların insanlara dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı da sağladığına işaret ederek, havası, suyu, doğal görünümü ve sakinliğiyle şehirlerde yaşayan insanları kendine çeken ormanların ruh ve beden sağlığına da olumlu etki sağladığını vurguladı.

Ormanların barındırdığı canlılar ve bitki türleri ile de sayısız fayda sağladığına dikkati çeken Çetiner, şöyle konuştu:

"Ormanlarımız Elazığ'ın yeşil bir hüviyet kazanmasını sağlamıştır. Bu anlamda emeği geçen bizden önceki meslektaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar görevlerini yaptılar, şimdi bayrağı biz taşıyoruz. Şu an Harput, Keban, Sivrice, Maden ve Gezin'deki ormanlık alanlarımız ve ağaçlandırma sahalarımız gerçekten göz dolduruyor. Bunlar binbir emekle yetiştirilmiş. İnsanların ruhen ve bedenen dinlenebileceği rekreasyon alanlarına ciddi manada ihtiyaç var. Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki yeşil alanları düşündüğümüzde neden Elazığ daha yeşil olmasın?"

Çetiner, yaşam ve dünya için bu denli önemi olan ormanların korunması noktasında herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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