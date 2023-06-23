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Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

AA

Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

ELAZIĞ (AA) - "Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

Vali Ömer Toraman, Kovancılar Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, komandoların görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini söyledi.

Komandolara seslenen Toraman, şöyle konuştu:

"Yurt içinde bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede elde edilen üstün başarılarının neticesinde bugün çok şükür memleketimizin her bir köşesinde güven ve huzur içerisinde yaşayıp dolaşabiliyoruz. Bununla da yetinmeyip ülkemize tehdit oluşturan sınır bölgelerinde terör odaklarını yok etmek için büyük bir mücadele yürüterek artık güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinde sağlamaya başladık. Çok büyük mücadelelerin çok büyük kahramanlıkların yaşandığı bir bölge El Bab. Sizler sadece asli vazifeniz olan vatandaşımızın emniyetini bölücü terör örgütleriyle mücadelesiyle kalmayıp ihtiyaç duyduğu her noktada da yardımına koştunuz."

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece kendi milletinin umudu değil gönül coğrafyasındaki bütün mazlumların umudu olduğunu belirtti.

Komandonun her zaman mazlumun yanında olduğunu dile getiren Evren, "Kahraman ordumuzun Suriye'de yazdığı destanlar şanlı tarihimize altın harflerle yazıldı. Yazılmaya da devam edecek. Kan ve gözyaşının sel olduğu bu coğrafyaya bugün siz kahramanlarımızın gözlerinde azim cesaret ve karalılıkla gönderiyoruz. Komando her zaman mazlumun yanında yakınında ve yardımındadır. Bölücün de her zaman karşısında kartal gibi duran jandarma mazlumun karşısında da şefkat yumağıdır." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü İrfan Üstündağ, dua etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik yola çıktı.

Uğurlama törenine, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, kurum müdürleri, askerler ve aileleri de katıldı.


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