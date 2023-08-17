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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:46
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 9 kilo 760 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve sentetik ilaç ile hassas terazi ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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