Keban Ulupınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Aytün Öztürk seçildi
ELAZIĞ (AA) - Keban Ulupınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Aytün Öztürk yeniden seçildi.
Keban ilçesinde bir çay bahçesinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına dernek üyeleri katıldı.
Yapılan kongrede, dernek başkanlığına Öztürk yeniden seçildi, asil üyeliklere Mehmet Sıtkı Turan, Sinan Öztürk ve Aziz Polat getirildi.
Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, kongrede tekrar seçildikleri için dernek üyelerine teşekkür etti.