Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Ulupınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Aytün Öztürk seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Ulupınar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Aytün Öztürk seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Keban Ulupınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Aytün Öztürk yeniden seçildi.

        Keban ilçesinde bir çay bahçesinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısına dernek üyeleri katıldı.

        Yapılan kongrede, dernek başkanlığına Öztürk yeniden seçildi, asil üyeliklere Mehmet Sıtkı Turan, Sinan Öztürk ve Aziz Polat getirildi.

        Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, kongrede tekrar seçildikleri için dernek üyelerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        1. Lig'de şok olay: Rakibini ısırdı
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da iki firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da iki firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        Elazığ'da kayalıklardan düşen kişi öldü
        Elazığ'da kayalıklardan düşen güvenlik korucusu öldü
        Elazığ'da kayalıklardan düşen güvenlik korucusu öldü
        Elazığ'da gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Elazığ'da gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Elazığ'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie Elazığ'da Müslüman oldu
        İngiltere vatandaşı Rebekah Alice Mccathie Elazığ'da Müslüman oldu