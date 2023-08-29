Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bıçaklı satırlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bıçaklı satırlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan bıçaklı satırlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kalekent Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın bıçaklı satırlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ercan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ül...
        Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ül...
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
        Keban'ın Göldere köyüne parke taşı döşendi
        Keban'ın Göldere köyüne parke taşı döşendi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Elazığ'da iş insanları ve STK temsilciler...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Elazığ'da iş insanları ve STK temsilciler...
        Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ül...
        Bakan Kacır: 450 milyon dolar tutarında uluslararası finansman kaynağını ül...