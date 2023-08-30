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        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:01
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Ö. yönetimindeki 23 BH 566 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bulgurcuk köyü yol ayrımında Ramazan Aydın'ın kullandığı 23 ACH 529 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle karşı şeridine savrulan Aydın, seyir halindeki bir başka otomobilin altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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