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        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:48
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        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahinkaya Mahallesi'nde yaşayan A.K'ye ait yazlıktan laptop ve araç teybi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu olayın şüphelisinin 12 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.E. olduğu tespit edildi.

        Ekipler, şüpheliyi Şahinkaya Mahallesi'nde metruk bir evde saklanırken düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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