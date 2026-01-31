Habertürk
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:38
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

