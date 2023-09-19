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        Sivrice'de Gaziler Günü törenle kutlandı

        Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:23
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        Sivrice'de Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Sivrice ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Turgay Gündoğan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Ali Yorgancıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Bülent, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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