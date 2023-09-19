Elazığ ve Diyarbakır'da 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 241 kilogram esrar ile 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, 241 kilogram esrar ile 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde şüpheliler M.C, M.B. ve R.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Takibe alınan M.C. ve M.B'nin bulunduğu araç, Arıcak ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen R.Y'nin yakalanması için operasyon başlatan ekipler, şüphelinin ev ve bahçesinde narkotik köpekleri yardımıyla yaptıkları aramada ise 240 kilogram esrar ile 1230 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.C. ve M.B çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Y'nin yakalanmasına çalışılıyor.