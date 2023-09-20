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        Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor

        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutu hızla yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:03
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        Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutu hızla yükseliyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde ise Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yapılıyor.

        - 51 blokta kaba inşaat tamamlandı

        Temeli atılan ve etaplar halinde yapılacak 2 bin 936 konuttan 1000 dairelik 51 blokta kaba inşaat tamamlandı. Bir blokta yapımı tamamlanan örnek daire hazır hale getirildi.

        Konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, TOKİ tarafından deprem konutlarının inşasının hummalı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

        Yaşanan felaketten sonra devletin bütün imkanlarıyla sahada olduğunu anlatan Önalan, Elazığ'da da yapılan hasar tespitlerinden sonra 2 bin 936 konutun inşasına başlandığını belirtti.

        - "Son derece kullanışlı konutlar"

        İlde yapımı süren konutların aynı seviyede ilerlediğini vurgulayan Önalan, şöyle konuştu:

        "İnşası süren konutlardan 1887'si il merkezimizde 3 etap halinde yapılıyor. İlçelerimizde de yapımı süren konutlar var. Konutlarımız yaklaşık 105 metrekare. Son derece kullanışlı konutlar. Konutlar şehrin en güzel lokasyonunda, depreme dayanıklı tünel kalıp sistemi ile yapılıyor. Sosyal donatıları oldukça yüksek. Bodrum, zemin artı 4 kat olarak planlanmış."

        Önalan, depremin yaralarının sarılması için gayretle çalışıldığına işaret ederek, konutları iklim şartlarına göre yıl sonuna kadar tamamlayıp vatandaşlara teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

        Vatandaşları güvenli ve huzurlu ev ortamına kavuşturmayı hedeflediklerini aktaran Önalan, "51 blokun kaba inşaatı bitti. Bu blokların yarısının da dış cephe kaplama ve boya işlemleri tamamlandı. 51 blok 1000 konuta tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

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