Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 23:13 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çanakçı köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, Karakoçan İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 34 personel ve 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunuldu.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 15 hektar ormanlık ve otluk alan zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
        Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
        Elazığ'da mağazaya giren tilkinin dışarı çıkarıldığı anlar kamerada
        Elazığ'da mağazaya giren tilkinin dışarı çıkarıldığı anlar kamerada
        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik...
        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...