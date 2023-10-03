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        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:54
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        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        N.Ç. yönetimindeki 23 ADE 449 plakalı otomobil, Hicret Mahallesi Tadım Yolu Kavşağı'nda Y.S. idaresindeki 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Araçlardaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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