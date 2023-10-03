Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
N.Ç. yönetimindeki 23 ADE 449 plakalı otomobil, Hicret Mahallesi Tadım Yolu Kavşağı'nda Y.S. idaresindeki 35 BBP 462 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Araçlardaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.