Elazığ'da 450 koli bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
Elazığ'ın Palu ilçesinde 450 koli bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Giriş: 04.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:22
Elazığ'ın Palu ilçesinde 450 koli bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik istihbarı çalışma kapsamında takibe alınan bir tırı Yeşilbayır köyü mevkisinde durdurdu.
Yapılan aramada tırın dorsesinde 450 koli bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.