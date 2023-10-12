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        Elazığ'da kedinin yılanı yakalaması kameraya yansıdı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 13:19 Güncelleme: 12.10.2023 - 13:19
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        Elazığ'da kedinin yılanı yakalaması kameraya yansıdı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde kedinin, yılanı yakalaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir marketin önünde kedi, yılan yavrusunu yakalamaya çalıştı.

        Uzun süre yılana dokunmaya çalışan kedi, yoğun çabası sonucu yavru yılanı ağzına alarak bölgeden uzaklaştı.

        AA muhabiri tarafından bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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