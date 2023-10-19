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        Keban'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:35
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        Keban'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Keban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk büstüne Koyunuşağı köyü Muhtarı Salih Celayir tarafından çelenk bırakıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Büklümlü Köyü Muhtarı Salih Turan muhtarlığın önemine değindi.

        Turan, muhtarların vatandaşların talep ve önerilerini, sıkıntılarını bir üst makama bildiren kişiler olduğunu ifade ederek, "Muhtarlık, fedakarlık ve aidiyet gerektiren zor bir görev. Arkasına hiçbir gücü almadan sadece hizmet için bu göreve talip olurlar. Muhtarlarımız hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Tüm muhtar arkadaşlarımın bu anlamlı gününü kutluyor, onlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Keban Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Levent Demir katıldı.

        Muhtarlar daha sonra Keban Kaymakamı Furkan Atalık'ı makamında ziyaret etti.

        Atalık, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığını ifade ederek, muhtarlara sağlıklı ve huzurlu günler dilediğini söyledi.

        Ardından muhtarlara Keban Kaymakamlığı tarafından yemek verildi.

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