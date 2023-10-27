Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 10 bin fidan toprakla buluşturuldu Elazığ'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 10 bin fidan dikildi.

Elazığ'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 10 bin fidan dikildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarihi Harput Mahallesi 8. Kolordu Komutanlığı orman dikim alanında, "100. Yılda Her Sınıf 100 Ağaç Dikiyor" projesi kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve öğrenciler, fidanları dikti.

Yiğit, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında fidan diktiklerini belirterek, "2 bin 500 öğrencimiz ağaç dikimi yapacak. 40 okulumuz var. Her sınıf 100 fidan dikecek. Bundan sonraki yüzyılda da gençlerimizin bizden teslim aldıkları bu güzel vatanımızı daha da yücelteceklerini ümit ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyorum." dedi.

Öğrencilerden Meryem Yılmaz ise fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.