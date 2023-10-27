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        Baskil'de Doğancık köyüne sulama için GES kuruldu

        Baskil ilçesinin Doğancık köyünde sulama suyu için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:00
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        Baskil'de Doğancık köyüne sulama için GES kuruldu
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        Baskil ilçesinin Doğancık köyünde sulama suyu için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, yaptığı açıklamada, köye GES yapıldığını belirterek, şimdiye kadar trafo ile sağlanan enerjinin maliyetinin sıfırlandığını söyledi.

        İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin kırsal alanlarının daha da gelişeceğini kaydeden Kundakçı, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. İl Özel İdare'nin desteğiyle hazırladığımız proje ile içme suyu maliyetini önemli oranda düşürecektir." dedi.

        Doğancık köyü Muhtarı Selim Beydüz de, proje için yetkililere teşekkür etti.

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