Elazığ'da "2. Geven Balı Çalıştayı" yapıldı

Elazığ'da Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından "2. Geven Balı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Elazığ ve bölgesinin geven balı üretiminde iyi olduğunu söyledi.

Geven balının 22 ilde üretiminin yapıldığını ifade eden Canbay, üretilen geven balının üretimin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu yıl çalıştayın ikincisini yaptıklarını kaydeden Canbay, şunları kaydetti:

"Yaşam alanlarının genişlemesiyle beraber bu bölgelerde geven bitkisinde bir takım sıkıntılar olmaktadır. Bu da geven balının üretimine olumsuz yansımaktadır. Buradaki en önemli işlenecek konulardan biri habitat alanlarının genişletilmesi ve geven bitkisi üzerine çalışmalar olacaktır."

Bu balın uluslararası pazarda yer alması için girişimlerde bulunduklarını anlatan Canbay, "Bu sektörün doğadaki teması yüzde 75, arıcının katkısı yüzde 25'dir. Doğanın büyük bir katkısı var. Yüzde 25'lik katkıyı ne kadar olumlu hale getiririz bu çalıştayın en önemli konulardan birisi olacak. Geven balı coğrafi işaretli olarak bu yıl üretime geçti. Avrupa'ya bu yıl bir başvurumuz söz konusu." diye konuştu.

Daha sonra geven bitkisinin yayılımı, Türkiye'de arıcılık ve arı ürünleri, iklim değişikliğinin etkileri, arıcılığın geleceği ve arı yetiştiriciliği üzerine sunumlar yapıldı.