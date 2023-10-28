Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

Elazığ Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı.

Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, yayınevleri kitaplarını sergiledi, şair ve yazarlar kitaplarını imzaladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında bu tür etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Fuara 75 yayınevinin katıldığını belirten Bilginoğlu, şunları kaydetti:

"Burada çok değerli ve önemli yazarlarımız olacak. Ayrıca bütün hemşehrilerimizi fuara bekliyoruz. Kitapla direkt iştigal eden gençlerimizi belediyemiz aracılığıyla okullardan burada taşıma yoluyla getireceğiz. Yine fuarın önemine binaen Elazığ Belediyesi Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 15 bin öğrenciye hediye çeki dağıtacak. Gençlerimizin özellikle kitap alımında çok destek olacağını umuyoruz."

Fuarın kentin kültür ve sanat hayatında önemli katkılar sağlayacağını belirten Bilginoğlu, ülkenin geleceği gençleri ve çocukları kitapla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

Fuar, 5 Kasım'a kadar sürecek.