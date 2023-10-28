Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı

        Elazığ Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Belediyesince düzenlenen "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı.

        Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, yayınevleri kitaplarını sergiledi, şair ve yazarlar kitaplarını imzaladı.

        Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında bu tür etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Fuara 75 yayınevinin katıldığını belirten Bilginoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada çok değerli ve önemli yazarlarımız olacak. Ayrıca bütün hemşehrilerimizi fuara bekliyoruz. Kitapla direkt iştigal eden gençlerimizi belediyemiz aracılığıyla okullardan burada taşıma yoluyla getireceğiz. Yine fuarın önemine binaen Elazığ Belediyesi Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 15 bin öğrenciye hediye çeki dağıtacak. Gençlerimizin özellikle kitap alımında çok destek olacağını umuyoruz."

        Fuarın kentin kültür ve sanat hayatında önemli katkılar sağlayacağını belirten Bilginoğlu, ülkenin geleceği gençleri ve çocukları kitapla buluşturdukları için mutlu olduklarını belirtti.

        Fuar, 5 Kasım'a kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        "5 yılda sınırları zorlayıp bir Migros daha doğuracağız"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! 1 bölgede sağanak!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "2. Geven Balı Çalıştayı" yapıldı
        Elazığ'da "2. Geven Balı Çalıştayı" yapıldı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı
        Baskil'de Doğancık köyüne sulama için GES kuruldu
        Baskil'de Doğancık köyüne sulama için GES kuruldu
        Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 10 bin fidan toprakla buluştu...
        Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 10 bin fidan toprakla buluştu...
        Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp parka daldı; 1 ölü, 15 yaralı (...
        Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp parka daldı; 1 ölü, 15 yaralı (...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı