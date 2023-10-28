Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan "Son Akşam Yemeği" filmi Elazığ'da beğenildi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Elazığ'da ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen film Elazığlı sinemaseverlerin beğenisini kazandı.

Yönetmenliğini Levent Onan'ın üstlendiği filmde, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan rol aldı.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen Alev Yıldız, AA muhabirine, filmi beğendiğini ve izlerken duygularına hakim olamadığını söyleyerek, "Filmi izlerken sürekli ağladım. Cumhuriyet kurulmadan bir gün önceki yemeği anlatıyor. Kendimi o tarihte yaşamış gibi hissettim. Cumhuriyet bize Atatürk tarafından verilmiş bir armağandır. Bu film de onu gösteriyor. Gençlere verilmiş bir armağan olarak adlandırılıyor. Türkiye yeni yüzyılıyla geleceğinin daha parlak olduğunu görüyorum." dedi.

İzleyici Zeynep Nur Özdemir de filmi izlerken kendisini o yıllarda hissettiğini belirtti.

Filmde emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "Filmi izledikten sonra Türk’ün gücünü bir kez daha anladım. Vatanımıza daha çok sahip çıkmamız gerektiğini anladım. Türkiye yüzüncü yılını doldurdu Allah devletimize vatanımıza zeval vermesin. Tarih olarak çok güzel bir film. Kesinlikle herkesin izlemesi gereken bir film." diye konuştu.