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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Elazığ, Şırnak ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 21:56
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        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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        Elazığ, Şırnak ve Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

        Elazığ'da, Valilik koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, ellerinde Türk bayrağı ve meşaleler ile "Türkiye Yüzyılı" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı" yazılı pankart açtı.

        Katılımcılar "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydanda toplanan kalabalık, İstiklal ve 10. Yıl marşlarını söyledi.

        Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Şırnak

        Şırnak Valiliğince düzenlenen etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşte, 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar da ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.

        Etkinlikte ışık yansıması ve havai fişek gösterileri de yapıldı.

        Programa, Şırnak Valisi ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Emre Tayanç, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

        Mardin Valiliğince merkez Artuklu ilçesinde havai fişek gösterisi yapıldı.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

        Daha sonra katılımcılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sakıp Sabancı Kent Müzesi’ni kadar yürüdü.

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