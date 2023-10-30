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        Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:54
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        Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y'nin kullandığı araçta kaçak tütün taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Teknik ve fiziki takip sonucu Hankendi mevkisindeki jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan ekipler, 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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