Elazığ'da 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 1,5 ton bandrolsüz tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y'nin kullandığı araçta kaçak tütün taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu Hankendi mevkisindeki jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan ekipler, 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.