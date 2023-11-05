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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 20:13 Güncelleme: 05.11.2023 - 20:41
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 5 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, Olgunlar, Doğukent, İcadiye ve Nailbey mahalleleri ile Yeni Mahalle'de genel asayiş uygulaması yaptı.

        Kentin huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulamada, 67 araç ve 114 kişi denetlendi.

        Denetimlerde 6 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 5 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 36 fişek ile 6 kartuş ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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