Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da gümrük kaçağı 55 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı.

Aramada 55 gümrük kaçağı cep telefonu ile 36 batarya ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan şüpheliler H.B.A. (26) ile A.G'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.