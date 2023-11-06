Sivrice'de yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı.

İlçede bir vatandaşın Sanayi Mahallesi'nde yaralı bir köpek gördüğünü bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce söz konusu bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan köpek tedavi ve bakım yapılması için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine teslim edildi.