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        Sivrice'de yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:52
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        Sivrice'de yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan yaralı köpek tedavi altına alındı.

        İlçede bir vatandaşın Sanayi Mahallesi'nde yaralı bir köpek gördüğünü bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğünce söz konusu bölgeye polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan köpek tedavi ve bakım yapılması için Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevine teslim edildi.

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