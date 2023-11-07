Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle, Olgunlar, Sanayi, Rüstempaşa ve Fevzi Çakmak mahallelerinde genel asayiş uygulaması yaptı.

Kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulamada 101 araç ve 140 kişi denetlendi.

Denetimlerde 6 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında, 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 22 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.