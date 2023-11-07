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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:13
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 6 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle, Olgunlar, Sanayi, Rüstempaşa ve Fevzi Çakmak mahallelerinde genel asayiş uygulaması yaptı.

        Kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulamada 101 araç ve 140 kişi denetlendi.

        Denetimlerde 6 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında, 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 22 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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