Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, C.E. (38) ve Ö.G'yi (29) gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12,20 gram kokain, kokain yapımında kullanılan amonyak çözeltisi, 3,38 gram esrar, 8 sentetik ecza, hassas terazi, tüfek,14 kartuş,15 bin 400 lira, 790 avro ve 5 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.