Keban Milli Eğitim Müdürü Gök görevine başladı
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hakkı Gök, görevine başladı.
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hakkı Gök, görevine başladı.
İlçeye gelerek görevine başlayan Gök, "Türkiye Yüzyılı" ideali doğrultusunda ilçenin eğitim ve öğretimine ivme kazandırmanın hedefleri olduğunu söyledi.
Bu hedefe ulaşmak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade eden Gök, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağız." dedi.
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