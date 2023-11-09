Keban Kaymakamı Atalık esnafı ziyaret etti Keban Kaymakam Furkan Atalık esnafı ziyaret etti.

Keban Kaymakam Furkan Atalık esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Atalık, esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafın, halk için hizmet üreten en önemli meslek gruplarının başında geldiğini belirten Atalık, her zaman halkla iç içe olmaya gayret göstereceğini söyledi.

Esnafın sorun ve talepleri olması durumunda kapılarının her daim kendilerine açık olduğunu ifade eden Kaymakam Atalık, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Kaymakam Atalık'a, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da eşlik etti.