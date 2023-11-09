Elazığ Valisi Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi: Elazığ Valisi Ömer Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nun tabiat parkı ilan edilmesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Ön etüt raporunu arkadaşlar tamamladı. İnşallah Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne buranın tabiat parkı ilan edilmesi için dosyamızı sunacağız." dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Saklıkapı Kanyonu'nun tabiat parkı ilan edilmesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Ön etüt raporunu arkadaşlar tamamladı. İnşallah Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne buranın tabiat parkı ilan edilmesi için dosyamızı sunacağız." dedi.

Baskil ilçesinin Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı Kanyonu'nda yapılan ziyaretçi karşılama merkezinde incelemede bulunan Toraman, gazetecilere, İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen merkezin tamamlandığını söyledi.

Kanyonların turizme kazandırılabilmesi için ilk aşamada önceliğin tanıtım değil altyapı çalışmalarına ağırlık verilmesi olduğunu ifade eden Toraman, "Altyapı eksikliklerinin giderilmesi için geçen yıldan itibaren çalışmaya başladık. Çünkü altyapıyı yapmadan gerekli donanımları ve yasal statüleri oluşturmadan bir yerin tanıtımını yaptığınızda maalesef gelen ziyaretçiler hayal kırıklığına uğruyor, zorluklar yaşıyor. Bu da memnuniyetsizliğe sebep oluyor." dedi.

Geçen yıl ilk olarak Saklıkapı Kanyonu'na ulaşımı rahatlatmak için yaklaşık 1 kilometrelik yolu genişleterek asfaltladıklarını dile getiren Toraman, bu yıl da yine alanda ziyaretçi ve doğaseverlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacağı bir altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Toraman, otopark, tuvalet, mescit ve dinlenme alanlarıyla beraber ziyaretçi karşılama merkezini bugün itibarıyla tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Saklıkapı Kanyonu'na bir statü verilmesi gerektiğini istişare etmiştik. Yapılan istişareler sonucunda Saklıkapı Kanyonu'nun Orman Genel Müdürlüğüne tahsisini yapmış bulunuyoruz. İkinci aşamada da Saklıkapı Kanyonu'nun tabiat parkı ilan edilmesi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ön etüt raporunu arkadaşlar tamamladı. İnşallah Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne buranın tabiat parkı ilan edilmesi için dosyamızı sunacağız. Dosyanın da takipçisi olacağız. Bu sayede buraya bir yasal statü kazandırmış olacağız. Burası korunan bir alan olacak ve arkasından da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ziyaretçilerimiz için gerekli güvenlik önlemlerini alıp, rotaları oluşturup, onların ihtiyaç duyacakları altyapı düzenlemelerini yaparak burayı vatandaşlarımızın istifadesine sunacaklar."

Toraman, İl Özel İdaresi olarak kanyonlarla ilgili faaliyetleri yürütürken bölgedeki köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için de büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Bölgedeki köylerin yıllardır çözüme kavuşturulamamış birkaç içme suyu projesini de tamamladıklarını anlatan Toraman, şunları söyledi:

"Akuşağı köyü mezralarının içme suyu tesisi çalışmalarını hamdolsun bitirdik. Aşağı Kuluşağı ve Emirhan köyleri ve mezralarının içme suyu çalışmalarının da birinci ve ikinci etabını bitirdik, üçüncü etabı devam ediyor. Bu iki grup köyümüzün kronikleşmiş içme suyu problemini çözmek için İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 27 milyon lira bütçe ayırdık. Baskil'in köy yollarında da büyük çalışma yaptık. 70 kilometre yolda asfalt bakım ve onarımı, 13 kilometrede de asfalt çalışması yapıldı."